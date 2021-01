"Estanca" Fiscalía denuncias del PRD por malos manejos

Después del manejo financiero de los gallardistas al Partido de la Revolución Democrática, que se encuentra en proceso de auditoría y denuncias penales, el partido del sol azteca ahora se encuentra en proceso de reconstrucción, e incluso considerando trabajar en la elección de los mejores perfiles entre quienes escogieron no irse a un partido "que ni es verde ni es ecologista", aseguró la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo.

Comentó que desafortunadamente el asunto de los manejos financieros del PRD en manos del gallardismo, es un proceso legal estancado en el lado de las autoridades responsables de su desahogo.

Dijo que ayer publicó un tuit en el que llamó a la Fiscalía General de la República para acelerar procesos de investigación porque en el caso en particular hay pronunciamientos para el desafuero de servidores públicos diversos pero no para resolver el caso particular.

Consideró que los propios órganos de investigación actúan con sesgo electoral, cuando hay casos por revisar entre los que por ejemplo hay asuntos de intocables en el Gobierno de la Ciudad de México.