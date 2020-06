Estancias no han recibido recursos porque no han comprobado gastos de meses anteriores: DIF

Luego que ayer directoras de estancias infantiles bloquearan vialidades por la falta de entrega de apoyos económicos estatales, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), negó que exista desvío de recursos y detalló que algunas aportaciones a dichas instituciones todavía no se entregan, porque no comprueban el gasto correspondiente a enero, febrero, marzo y abril.

De acuerdo con la dependencia estatal, después de reunirse con las personas inconformes, las mismas se comprometieron a comprobar el referido período, para así poder recibir el apoyo gubernamental de mayo y junio.

El DIF estatal refirió que las encargadas de los complejos acordaron firmar los convenios del Programa Emergente de Apoyo a Centros de Atención Infantil 2020, a más tardar el 22 de junio próximo

De no ser así, afirmó que las titulares validaron que las estancias que no lo hagan, dejarán de ser parte de programa y reintegrará el recurso ya recibido. "Ya que nadie podrá actuar por encima de la ley", advirtió.

Aunado a lo anterior, reportó que, si las gestiones de las titulares de las estancias infantiles ante el Congreso del Estado no dan resultados para julio próximo, durante agosto se continuará con la normatividad vigente.

Precisó que las manifestantes entregarán un listado de los Centros que no estén en operación y cartas compromiso para abrir a más tardar el 1 de agosto próximo. De no hacerlo, serán dados de baja del programa y deberán reintegrar el recurso que no hayan comprobado, advirtió.

"Es importante destacar que se les brindó toda la información sobre cómo debe realizarse la comprobación de recursos de acuerdo a las reglas de operación, ya que en caso de no hacerlo con apego a las mismas, tendrán que devolver el recurso, ya que es sujeto a auditoría", justificó.