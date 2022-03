Estas son las mujeres en el Gabinete Estatal

Isabel Leticia Vargas Tinajero, es la segunda mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Públicas (SEDUVOP). Bajo su responsabilidad se encuentra la construcción de la infraestructura en todo el estado.

"No es nada fácil, ya que todavía existe mucho machismo", dice.

Para Nohemí Proal Huerta, secretaria Técnica del Gabinete, "es una oportunidad muy importante no solo de crecimiento personal, también para demostrar que las mujeres podemos ocupar cargos de este nivel, e incluso mucho más importantes".

Y Lilia Malvido Flores, titular del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), asume con orgullo ser la primera mujer en ocupar el cargo, lo que por sí mismo demuestra, y aseguró que el 80 por ciento de los créditos que este gobierno autoriza se otorgan a mujeres para ayudarlas a sacar adelante a sus familias.

Mientras que Ana Eliza Loredo Torres, como secretaria del Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública del Estado, es la encargada de "bajar" los fondos federales para seguridad pública, procuración de justicia y prevención social, tarea que asume con gusto, ya que parte de esos recursos están destinados a combatir la violencia contra las mujeres.

Para Elizabeth Torres Méndez, la primera mujer en ocupar la Secretaría de Cultura en el Estado, su puesto es clave no solo para difundir las artes, sino para promover una cultura de equidad de género.

En tanto que para Patricia Véliz Alemán, secretaria de Turismo, quien no es la primera ocasión que ocupa un cargo de esta envergadura, afirmó que es un honor colaborar, en la difícil tarea de impulsar un turismo sustentable y ecológico, con pleno respeto a la biodiversidad y comentó que 7 de cada 10 empleos en el sector turismos los ocupan mujeres, por lo que es una fuente importante de desarrollo económico para su género.

Lilia Villafuerte Zavala, contralora general del Estado.

Y la directora del Registro Publicó y Catastro del Estado, Ana Gabriela Juárez Durán, dijo estar orgullosa que la dependencia ha alcanzado un nivel de eficiencia sin precedentes, al actuar diariamente más de 2 mil servicios jurídicos registrales en todos los distritos jurisdiccionales de la entidad, lo que atribuye al trabajo en equipo, conformado en su gran mayoría por mujeres.

Daysi Maribel López Sierra, directora del Registro Civil, quien acumula ya un largo recorrido en la función pública, explicó que pese a los largos años en el servicio público, aún le resulta difícil cumplir con sus obligaciones laborales y sus compromisos familiares, "pero lo hacemos con mucho gusto, porque sabemos que somos la avanzada que habrá de abrirle la puerta a otras mujeres".

Yatziri Vitales, directora del Centro de Convenciones de San Luis Potosí, comentó sentirse orgullosa en su condición de mujer y que los principales puestos del organismo que encabeza están ocupados por mujeres, "porque nos entendemos y jalamos parejo para hacer las cosas como se deben de hacer: rápido y bien".

Y Martha Alicia Martínez Pérez directora del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, reconoce su nombramiento como una gran oportunidad para demostrar la capacidad y el compromiso de las mujeres al momento de construir y decidir el futuro de San Luis Potosí.