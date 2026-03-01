logo pulso
Estiman 400 mil animales en situación de calle en la capital

La edil destaca la importancia de la esterilización y adopción para reducir el abandono animal.

Por Rolando Morales

Marzo 01, 2026 11:30 a.m.
A
La regidora capitalina Maritza Jenith Vázquez estimó que en la capital potosina podrían existir alrededor de 400 mil animales en situación de calle, principalmente perros y gatos, una cifra que aclaró no puede ser exacta debido a la dificultad de llevar un conteo puntual, especialmente por los ciclos de reproducción de estas especies.

La edil señaló que este panorama refleja la urgencia de fortalecer acciones para contener la sobrepoblación, combatir el maltrato y fomentar la tenencia responsable. Indicó que el abandono y la falta de esterilización son dos de los factores principales que han detonado el crecimiento de animales sin hogar en la ciudad.

Las declaraciones se dieron en el contexto de la reciente creación de la Comisión Permanente de Gestión, Bienestar y Protección Animal, aprobada por el Cabildo capitalino. Destacó que solo alrededor de seis municipios en el país cuentan con una comisión específica para atender la agenda de protección animal, por lo que consideró este hecho como un paso relevante para la ciudad.

Maritza Jenith Vázquez explicó que entre las tareas de la comisión estará vigilar que las acciones municipales se realicen con transparencia, impulsar la reforma al Reglamento de Protección Animal y tender puentes con asociaciones, colectivos y rescatistas independientes, con el fin de sumar esfuerzos en la atención del problema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, subrayó que la participación ciudadana será clave para enfrentar esta problemática histórica, mediante la adopción responsable, la esterilización y la creación de redes de apoyo que contribuyan a reducir la cantidad de animales en situación de abandono en la capital potosina.

SLP

Rolando Morales

La edil destaca la importancia de la esterilización y adopción para reducir el abandono animal.

