Piden endurecer las penas por el maltrato animal

El diputado local Luis Felipe Castro Barrón reconoció que, pese a la actualización de la Ley de Protección a los Animales en julio de 2025, ningún agresor ha recibido cárcel en San Luis Potosí. En los últimos años sólo siete casos de maltrato animal han sido judicializados y todos se resolvieron mediante acuerdos económicos, sin prisión efectiva.

El legislador admitió que la normativa vigente tiene "huecos" que permiten a los responsables salir bajo fianza, reparar el daño o solicitar el perdón. Por ello, anunció una reunión con organizaciones civiles y personal de la Fiscalía General del Estado para impulsar modificaciones al Código Penal que cierren esas salidas legales y establezcan penas corporales y económicas más severas en casos de crueldad, sadismo o muerte intencional de animales. El tema ya fue analizado en la Comisión de Ecología y permanece en comisiones para su dictaminación.

Como antecedente, asociaciones protectoras presentaron el 23 de junio del año pasado la iniciativa ciudadana denominada Ley Hope, con la que buscan reformar los artículos 110 y 317 del Código Penal estatal y eliminar las salidas alternas previstas en el Artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que actualmente permiten acuerdos económicos para evitar la cárcel.

La propuesta plantea penas de hasta 16 años de prisión en casos agravados como sadismo, zoofilia o muerte intencional, además de establecer la imprescriptibilidad del delito, programas educativos de concientización y el reconocimiento de la participación ciudadana en la denuncia.

