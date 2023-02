Esto costarán las multas de tránsito en SLP a partir de este 1 de febrero

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Este 1 de febrero se modifica a nivel nacional el monto de la Unidad de Medida Administrativa (UMA) al pasar de 96.22 pesos, costo del 2022, a 103. 74 pesos este 2023; con este incremento las multas de tránsito en la capital potosina le costarán más a las y los ciudadanos que cometan una infracción al reglamento.

Acorde con lo establecido en la Ley de ingresos y el Reglamento de Tránsito Municipal de San Luis Potosí, este 2023 no se modificaron los valores de la Unidad de Medida Administrativa en las infracciones por tránsito; sin embargo, por el incremento de la UMA a nivel nacional sí se modificaron los montos.

La multa más cara a pagar este 2023, considerada de gravedad, es decir, que no se cuenta con derecho a descuento y que es una de las más recurrentes en la capital potosina es manejar en estado de ebriedad la cual tendrá un costo de 240 UMA, es decir 24 mil 897 pesos mexicanos.

Otra de las multas más recurrentes en la capital potosina, acorde con datos proporcionados por el Director de la Policía Vial, Armando Puente, es el abandono de vehículos en hechos de tránsito, misma que no tendrá derecho a descuento y costará 40 UMA, es decir 4 mil 149 pesos.

A continuación, te dejamos un listado de cuánto costarán las multas más frecuentes que cometen los potosinos, acorde con lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio y la modificación del valor de la Unidad de Medida Administrativa:

- Manejar con aliento alcohólico, costará 6 mil 224 pesos, pues equivale a 60 UMA.

- No contar con licencia para conducir, le costará al ciudadano 726.18 pesos, ya que equivale a siete UMA.

- No utilizar el cinturón de seguridad costará este 2023, 829.92 pesos, pues equivale a ocho UMA.

- Transportar menores de edad sin cinturón de seguridad o sin asientos especiales en asiento posterior, costará 3 mil 112 pesos, ya que equivale a 30 UMA.

- Estacionarse en doble fila costará mil 37 pesos, ya que equivale a 10 UMA. -

Chocar y ocasionar la muerte de algún pasajero costará 16 mil 598 pesos, que equivale a 160 UMA.

- No utilizar casco protector al conducir una motocicleta, costará mil 556 pesos, que equivalen a 15 UMA.