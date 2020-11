"Estoy cansada de luchar contra este virus al que no se le ve fin... hay momentos en los que quisiéramos salir corriendo y no regresar más", reconoció la enfermera del Hospital General de Soledad, Norma Pérez Calvillo durante la ceremonia en la que se reconoció al personal que combate a la pandemia de covid-19 en San Luis Potosí.

La profesionista relató que durante sus 10 años de experiencia como enfermera "me han tocado experiencias que me llenan el alma, algunas agradables y otras no tanto, sin embargo las experiencias en este tiempo me han dejado muy marcada, no saben lo que es y lo que se vive al traer un equipo de protección todo un día, vivir por horas en el pasillo de un hospital",

Agregó que durante la pandemia "hay momentos de angustia y frustración al querer hacer y dar más por la vida de un paciente, hoy quiero confesarles que aunque estamos acostumbrados a usar un cubrebocas, hoy estamos profundamente cansados de usarlo".

Dijo estar acostumbrada a tratar con virus y bacterias desde hace muchísimo tiempo "pero estoy cansada de luchar contra este virus al que no se le ve fin, estoy acostumbrada a saber que en mi área de trabajo habrá adrenalina y estés pero aún no me acostumbro al estrés y al miedo que da contagiarme y contagiar a los que más amo: mi familia, estoy acostumbrada a lidiar con la muerte pero ver morir a tantas personas me llena de impotencia".

Asimismo, expresó su intención de pedir a los potosinos se queden en casa, "no para contener los contagios, sino para que la sociedad se recupere, para que sigan familia completas y que no haya más sueños rotos por familias incompletas, para que cada día seamos mejores personas para este mundo, mientras tanto seguiremos incansablemente salvando vidas y deseando que con nuestro trabajo, entrega y dedicación sigamos tocando almas".

Agregó que el virus nos ha cambiado la vida por completo a todos, "hay momentos en los que quisiéramos salir corriendo y no regresar más porque cada día nos esforzamos más y damos más y llega un momento en el que todo ese esfuerzo y dedicación no le vemos éxito porque lamentablemente hay muchas defunciones".

Consideró que es una situación muy difícil "porque aunque yo no he sido tocada por el virus, salgo con el pensamiento de si lo llevo a mi casa, si va conmigo viajando, llegar a mi casa y tener que decirles a mis niños que me esperen porque no puedo abrazarlos y llenarlos de besos después de una larga jornada laboral".

