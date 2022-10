Estudiantes de medicina de la UASLP acusan de acoso a médico del IMSS Zapata

Decenas de denuncias por acoso sexual, violencia verbal, comportamientos agresivos y machistas e incluso amenazas de muerte se han presentado en contra del médico de nombre Julio César N., adscrito al piso A de Ginecología del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales han sido presentadas por estudiantes de medicina, reveló el colectivo feminista de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Las quejas y denuncias de las pasantes ya han sido presentadas de forma directa y reiterada a la oficina de representación del IMSS en San Luis Potosí, sin embargo, la institución de salud no las ha atendido debidamente, ya que el médico de formación militar se ufana ante en ellas, retándolas: "pueden ir a denunciarme y no me hacen nada", "¿Cuántas mujeres se necesitan para hacer un censo?", "Se manejar armas, si yo quisiera puedo matar al piso entero y te puedo matar a ti y a ti".

Entre los actos que denuncian se encuentra que, durante las diversas rotaciones, el doctor usa su cargo de poder para hostigar y acosar sexualmente a las estudiantes de medicina, invade su espacio personal y las toca sin su consentimiento, les hace preguntas sobre su vida sexual e insinuaciones de carácter sexual, las agresiones incluso también son para las pacientes.

"Se ve que tú eres de las que no afloja", "eres mujer, aprovecha tener relaciones con los hombres", "eres bonita, inteligente, ¿qué más quieres? Aprovecha o a poco no te gustaría andar ahí con un doctor o un residente, así te dan un puesto".

Las anteriores son frases de algunas de las múltiples denuncias que ya se encuentran en la página de Facebook de la colectiva referida denominada "Brujas en Bata", en la cual continúan solicitando reunir los testimonios de otras doctoras que hayan pasado su formación por dicho hospital.

Las quejas y denuncias ante el IMSS, fueron presentadas desde principios del mes de octubre, pero el doctor continúa con su labor en el HGZ 1.