Estudiantes retienen a funcionarios de la UASLP en Plaza de Armas

La protesta estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) escaló este martes en la Plaza de Armas, donde un numeroso grupo de alumnos de distintas facultades retuvo a varios funcionarios universitarios frente al Palacio de Gobierno, en medio de consignas, empujones e insultos.

Los manifestantes habían pedido que los representantes de la universidad salieran del Edificio Central para dialogar sobre el caso de abuso sexual en la Facultad de Derecho, pero al hacerlo, los rodearon y les arrojaron agua mientras exigían la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra.

Entre los funcionarios retenidos se encontraban la abogada general, Urenda Navarro, la directora de Cultura, Cinthia Valle, y el titular del Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales, Antonio Garza Nieto, además de varios directores de facultades.

Testigos señalaron que los universitarios gritaron consignas contra las autoridades y reclamaron que el rector no ha dado la cara ante las denuncias de abuso. El ambiente se tornó tenso por varios minutos, hasta que los funcionarios lograron replegarse hacia el interior del edificio, custodiados por personal de seguridad universitaria.

