Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Evacuan a familias de la Huasteca por lluvias

PCE y ayuntamientos habilitan refugios temporales en escuelas y espacios públicos

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Evacuan a familias de la Huasteca por lluvias

Más de mil familias que habitan en las márgenes del río Moctezuma se encuentran en situación de riesgo debido al desfogue controlado de la presa Zimapán y a las lluvias constantes en la Huasteca potosina, informó Darío Fernández González, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el funcionario, los municipios más afectados son: Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab y Tanquián de Escobedo, donde autoridades federales, estatales y municipales implementan operativos de vigilancia y evacuación, además de habilitar albergues temporales.

Asimismo, explicó que el aumento del nivel del río es consecuencia directa del desfogue, que se realiza para evitar que la presa supere su capacidad. “Cuando se alcanza el nivel del NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) es necesario desfogar; de lo contrario, se perdería el control sobre la descarga”, señaló Fernández González.

Se espera que el desfogue se mantenga al menos durante tres días, aunque la duración dependerá del flujo de agua proveniente del Estado de México y la Ciudad de México. Según estimaciones, el desbordamiento podría afectar entre 20 y 60 metros a cada lado del cauce, dependiendo de las condiciones del terreno.

Fernández González hizo un llamado a la población que vive cerca del río a mantenerse alejada de las corrientes, pues representan un peligro real. “Lo primero es cuidar a la gente. Les pedimos que se retiren y no intenten cruzar el río ni las anegaciones, porque no es solo agua quieta, son corrientes que llevan velocidad y podrían poner en riesgo su vida o la de su familia”, dijo el delegado.

