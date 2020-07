Evade "El Mijis" decir si dejará su curul y cuándo

A pesar del revuelo que sus declaraciones de "dejar la política" ocasionaron en redes y medios nacionales, el diputado local sin partido Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", no ha definido si hará efectiva su decisión antes de que concluya su mandato o esperará hasta que la actual Legislatura, de la que forma parte, llegue a su fin.

En su perfil de Twitter publicó, a las 8:22 de la noche de este viernes, que no desea seguir siendo legislador: "No quiero seguir como diputado, estoy harto de la política, los acuerdos corruptos y la simulación. Eso nos tiene jodidos. Voy a chambear y recorrer en bici el México real, el de la guerra, la pobreza, los muertos y desaparecidos. Atrás de un escritorio no cambiaremos nada".

La declaración va acompañada de un video en el que se aprecia al congresista recorriendo en bicicleta y en compañía de otros "compas", un tramo de la carretera 57 en dirección a la Ciudad de México, lugar en el que se reuniría ayer mismo con los activistas Frida Guerrera y Bryan LeBarón para reunir información sobre el feminicidio de una niña de dos años sucedido en la alcaldía de Nezahualcóyotl.

En los comentarios a su "tuit", aunque algunos de sus seguidores lo alentaban a dejar la política y regresar de lleno al activismo social, unos le pidieron que renuncie en lugar de pedir licencia "en lo que encuentras tu yo interior".

Otro comentario señala: "Qué poco aguantaste. Acuerdos corruptos, dices. Pos no te corrompas y arregla las cosas. Lucha por la gente donde se pueda hacer algo. En bici no arreglas el país, amigo. Estás perdiendo un gran regalo que te dieron los ciudadanos. Espero que tu suplente sí haga el trabajo".

Al mediodía de hoy, su publicación lleva cerca de 200 mil visualizaciones y dos mil comentarios.