Evade pagar multa Cabildo de Rioverde

Pese a que desde noviembre del 2024 el Tribunal Electoral del Estado (TEE) condenó a las y los 12 integrantes del Cabildo de Rioverde pagar una muta individualizada de 10 mil 857 pesos por no tomarle protesta de ley al regidor Salvador López Aguilar, hasta junio pasado solo una de los ediles cumplió la resolución.

Como respuesta a una solicitud de información presentada por un particular, el órgano jurisdiccional precisó que el 5 de diciembre del 2024 solo la regidora Dalila Castro Hernández depositó la sanción de 10 mil 857 pesos.

Es decir, están pendientes de saldar el adeudo el alcalde Arnulfo Urbiola Román y los demás miembros del cuerpo edilicio: Edgar Alejandro Narváez González, Claudia Elena Juárez Iga, Jasmine Berenice González Loredo y Jaime Humberto Anaya Zorrilla.

Además de Mariana Díaz Castillo, José Concepción Hernández Neri, Isaías Rivera Martínez, Sergio Villanueva Pérez, Beatriz Hernández Reséndiz y María del Rosario Vázquez Rivera.

En la sentencia que derivó en la sanción económica, el TEE advirtió que, si no se cumplía la ejecutoria daría vista al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), para los efectos conducentes.

Un caso similar se dio con los ocho integrantes del Cabildo de Venado, encabezados por la alcaldesa José Reyes Martínez Rojas, conocida como “Reyitos”, quienes deberán pagar una multa de 11 mil 314 pesos, debido al incumplimiento de diferentes pagos pendientes

a exregidores.