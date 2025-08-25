logo pulso
REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Llegaron más caras las mochilas este año

Llegaron más caras las mochilas este año

Han impactado los aranceles, señala comerciante

Por Martín Rodríguez

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Llegaron más caras las mochilas este año

La incertidumbre provocada por los aranceles impactó en el precio de las mochilas, a valores que alcanzan el 25 por ciento de incremento, aseguran los propios comerciantes. 

Antonia Rentería, trabajadora de un negocio de mochilas, dijo que no todos los productos aumentaron, pero hay determinadas mochilas que por sus insumos llegaron más caras, porque los insumos también subieron de precio.

Agregó que precisamente por esa causa fue necesario introducir al mercado algunas mochilas más económicas. “Vino un poquito más elevado el precio en esta temporada, y sobre todo porque han influido los aranceles, y porque las mochilas llevan accesorios metálicos, y también el tipo de tela de la que algunas de ellas son elaboradas, que se afecta por la relación comercial.

Dijo que los insumos para cierres, y también los metales para la elaboración de algunas piezas importantes, que incluyen los logotipos y algunas argollas, necesitan entre otros materiales del acero y algunos otros metales.

Explicó que algunas mochilas fueron elaboradas con base en el vinil, y también hay materiales específicos para el resguardo de la temperatura en las loncheras.

Dijo que por ejemplo una mochila de buena calidad puede costar hasta mil pesos, cuando el año pasado costaba 750, sin embargo, los precios van variando y también las opciones para satisfacer clientela que en ocasiones se quedó desamparada por carecer de recursos para pagar una mochila de una calidad superior y por ello fue necesario introducir mochilas un poco más sencillas, pero muy durables.

