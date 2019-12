Evaluación pone a sudar a Ministerios Públicos

El examen de conocimientos del sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial puso a sudar a los agentes de Ministerio Público del fuero común que lo presentaron en dos universidades privadas de la capital potosina. Sin embargo, fue muy baja la incidencia de aquellos que no acudieron a la aplicación bajo el auspicio de una organización internacional con personal operativo del Ceneval.

Los resultados arrojaron desde habilidades y competencias para la litigación oral, hasta el conocimiento de la presunción de inocencia y la máxima publicidad... y posiblemente reactivos que pongan en evidencia casos de corrupción.

El examen fue aplicado por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A. C., a involucra el Proyecto CEJUME (Certificación para una Justicia en México), pero los agentes de Ministerio Público se presentaron en la Universidad Tangamanga y la Universidad Marista, para ser evaluados en el proyecto por personal del Ceneval.

Entre los reactivos incluye conocimientos del sistema penal acusatorio (EXMIDA), habilidades de investigación para agentes de Ministerio Público, habilidades en audiencias de oralidad para agentes de Ministerio Público, habilidades para la defensa jurídica de víctimas, conocimientos de mecanismos alternos de solución de controversias, habilidades para facilitadores y habilidades para capacitadores en el sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial, e incluye teoría del delito, proceso penal, litigación oral y derechos humanos.

Al examen se presentaron la mayoría de los agentes de Ministerio Público que fueron convocados. Uno de ellos no elaboró el examen porque no acreditó su personalidad y algunos por cuestiones de trabajo no se presentaron.

Proyecto CEJUME (Certificación para una Justicia en México), asociación apoyada por organismos internacionales coordinó el proceso de certificación simultánea de 104 agentes de MP, en materia de investigación y de operación del sistema penal acusatorio. El examen evaluó 4 áreas, teoría del delito, procesal penal, litigación oral y derechos humanos y para obtener la certificación deben cumplir con los estándares mínimos de conocimientos.