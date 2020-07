Eventos masivos y circos, no están permitidos: SSA

Pese a que un circo instalado en la capital anunció su reapertura en días pasados, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA), aclaró que todavía no está permitido reabrir ese tipo de actividades.

El complejo circense ubicado en las inmediaciones del distribuidor vial "Benito Juárez", se publicita en anuncios televisivos, cuyo contenido desglosa que solo hay cupo limitado y se cuentan con las medidas de sanidad.

Explicó que los circos se mantienen suspendidos, porque no pueden manejar de manera adecuada los protocolos de sana distancia, de filtros sanitarios en los accesos, evitar contacto entre las personas y tener todos los equipos de protección.

La Secretaría de Salud matizó que, si bien es un giro comercial que depende del Ayuntamiento capitalino, se establecerá coordinación con esa autoridad, a fin de revisar y vigilar el espacio lúdico.

Refirió que, aunque ese u otro tipo de establecimientos pueden ofrecer determinados servicios, la decisión final es la de cada ciudadano, quien debe optar por atender las recomendaciones sanitarias para evitar contagios.

"Todo evento masivo, todo espacio cerrado donde pueda haber una aglomeración y que no se pueda respetar la sana distancia no está permitido. En este caso específico con la parte de los circos, todavía no está permitido, no están abiertos; están suspendidos este tipo de actividades", dijo.