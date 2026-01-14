Evita el PRI ahondar sobre veto a "Ley Gobernadora"

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por voz del integrante de la dirigencia Adolfo Octavio Micalco Méndez, aseguró que se concentrarán en armar su propia estructura, pero también advirtió que el tricolor está a favor de que la vida política sea una oportunidad para todos los géneros.

No respondió preguntas acerca del posicionamiento del partido por el pronunciamiento de las diputadas del tricolor que votaron a favor de la iniciativa que finalmente, el propio gobernador tuvo que bajar para evitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aseguró que en el PRI están empeñados en hacer una estructura propia y elaborar una campaña intensa para presentar a los mejores hombres en las distintas posiciones de alcaldías regidurías diputaciones locales y federales y desde luego el Gobierno del Estado.

Dijo que el Partido está a favor de que haya igualdad entre los distintos géneros y así lo ha apoyado cuando es necesario y que está a favor de que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades, porque incluso lo señala en sus propios estatutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Admitió que no van a entrar al fondo del análisis de la negativa del gobernador a promulgar la llamada "Ley Gobernadora", sino únicamente qué es lo que procede una vez que se regresó el proyecto de ley.

Dijo que el partido como tal respetará las decisiones que tome el Congreso del Estado para tomar un posicionamiento y que el voto a favor tanto de Sara Rocha como de Frinné Azuara, es un posicionamiento en el que no se va a meter el partido, pues ellas ya han dado a conocer sus motivos.