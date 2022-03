Exdiputada denuncia acoso sexual en el Tangamanga I

La exdiputada local y federal, Josefina Salazar Báez denunció ayer que fue víctima de acoso sexual por parte de un motociclista en el interior del parque Tangamanga Uno.

La exlegisladora publicó en sus redes sociales un video en el que se le veía haciendo ejercicio durante la mañana de este jueves y en la grabación, narró que "es verdaderamente lamentable que las mujeres no dejemos de sufrir acoso por parte de algunos tipos, aun en un área que se supone debemos de venir a recrearnos y relajarnos".

Al describir el acoso del que fue víctima, relató que "hace un momento pasó un tipo en una moto, me dio tremenda nalgada, obviamente pues él llevaba ventaja por ir en un vehículo motorizado, no lo pude alcanzar, lo reporto inmediatamente al primer encargado del parque que me encuentro y me doy cuenta ahí que ya soy la quinta mujer que llevan de reporte en la mañana".

Agregó que ya otro día en la semana también hubo denuncias de la misma situación.

"Ojalá que se pongan las pilas las autoridades para poner mayor vigilancia en el parque Tangamanga para que todas podamos estar tranquilamente haciendo nuestro ejercicio".

El gobierno estatal anunció la ampliación de horario de martes a sábado desde las 5 de la mañana hasta las 22:30 horas y aseguró que se garantizaría la seguridad de quienes acudan al parque, con la instalación de más iluminación, botones de pánico y más vigilancia. El último acceso en esos días se permitirá a las 21:30.

El teatro al aire libre ha sido reconvertido en centro de espectáculos y se prevé funcione en horarios nocturnos.