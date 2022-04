Exhorta IMSS-SLP a mantener medidas sanitarias para prevenir contagios por COVID-19 durante el periodo vacacional

Para prevenir contagios por COVID-19 en estas vacaciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, a través del Departamento de Salud Pública, exhorta a la población a continuar privilegiando las medidas de protección como: sana distancia, uso de gel antibacterial, uso adecuado de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, pues la pandemia no ha terminado.

Es importante mencionar que el correcto uso del cubrebocas consiste en cubrir la boca y nariz, sujetándolo de los cordones o elásticos para colocarlo, siempre tratando de no tocar la parte que cubre el rostro para no contaminarlo. Asimismo, es importante cambiarlo cada 4 horas o antes si se encuentra húmedo, sobre todo al mojarse con el sudor de la cara, lo cual es común en esta época de calor.

En esta temporada vacacional, al acudir a lugares demasiado concurridos, no se recomienda que las personas retiren su cubrebocas, ya que las concentraciones de gente siguen representando un riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2.

Es importante que la gente no se confíe, se debe continuar con las medidas de prevención para mantener baja la probabilidad de contagio, así como acudir a los llamados a vacunarse.

Finalmente, aunque el semáforo de riesgo epidémico esté en color verde, aún se está en emergencia sanitaria y mientras no se levante, se sigue en riesgo de contagio.