Exige el Legislativo prisión forzosa por actos vandálicos

El diputado local, Rolando Hervert Lara, confirmó que el área jurídica del Congreso del Estado presentaría este miércoles un recurso de apelación en contra de la decisión del juez que permitió a presuntos autores de actos vandálicos en la sede del Poder Legislativo, llevar su proceso en libertad.

"Como ciudadano, como diputado y como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso me interesa mucho que una situación como la del viernes pasado no se repita, por lo que se giraron instrucciones al Jurídico para apelar la decisión legal", expresó.

Dijo que quienes invadieron el recinto legislativo el viernes 5 de junio y cometieron toda clase de destrozos, incluso de banderas nacionales y del busto de Ponciano Arriaga Leija, "son vándalos, delincuentes que deben ser sancionados porque hicieron un daño terrible a la sociedad potosina. Hechos así no deben ser permitidos ni se van a permitir".

Reiteró que el Congreso no dejará de exigir a la Fiscalía General del Estado "que cumpla con su deber, pues esto no puede quedar así. Deben darse resultados. Ya estuvo bien de tanta tolerancia ante situaciones que no deben repetirse jamás".

El día de los hechos, la Policía Estatal detuvo en flagrancia a Ángel "N" de 19 años, Claudia Elizabeth "N" de 21 y Jesica "N" de 22, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien los llevó ante la autoridad judicial la noche del sábado.

El juez de Control calificó las detenciones como legales y la Fiscalía los acusó de motín, daño a las cosas y daño a las cosas equiparado. El juzgador impuso a los señalados diversas medidas cautelares como visitas periódicas ante la autoridad y no acercarse al lugar de los hechos, pero no otorgó la prisión preventiva forzosa.