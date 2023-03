Exige Gallardo a diputados establecer castigos para quien mate perros y gatos para comérselos

Ante la falta de prohibición o tipificación como delito el consumo de perros o gatos, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona exhortó a diputados locales para que legislen para que se sancione a las personas que maten un perro o un gato para usarlo como alimento.

"Es muy grave que en la legislación local a nadie se le haya prendido el foco de poner un artículo donde hable de la penalización del consumo, venta y distribución para quienes matan y se comen a esas especies menores como son un perro o un gato", lamentó.

Reiteró que está muy mal que no se haya penalizado que si alguien mata a un perro o un gato y lo hace tacos, no esté penalizado, entonces: "pues muy mal que las legislaturas pasadas no hayan fijado un artículo en la ley para que esto se pueda llevar a cabo, es muy lamentable y esperamos que los diputados ahora sí se pongan las pilas y que legislen esa parte importante".

En este sentido, Gallardo Cardona consideró importante una reconstrucción completa a los artículos del Código Penal para poder ver todo el tema de los animales de compañía.

"Es increíble que haya una pena por maltratar a un animal, pero no haya una pena para alguien que lo mata para comérselo, entonces vean nada más lo contradictorio y las tonterías que se están plasmando, necesitamos que se pongan las pilas que regeneren esa Constitución local, ese Código Penal local, para que podamos tener leyes que sancionen y metan a la cárcel a la gente que esté matando gatos y perros para comérselos", puntualizó.