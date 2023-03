Exige Gallardo que se exhiba a empresas que no pagan agua en SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Ante la crisis hídrica que se avecina por las averías de la presa El Realito, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, recalcó que se tiene que priorizar el uso doméstico del agua para las familias potosinas, que son las que puntualmente pagan su recibo al Interapas, en cambio, empresas "grandes" son las que se amparan para no pagar y se les tiene que exponer.

Sobre los adeudos millonarios de uso comercial y de servicios que el Interapas ha señalado en repetidas ocasiones, el gobernador llamó a que no haya tolerancia para las grandes empresas o clubes que no pagan el agua.

"[Autoridades municipales] tienen los adeudos precisamente de esos clubes deportivos: cuánto deben o si nunca han pagado, hay refresqueras en esa lista negra, hoteles que están aparando para no pagar el agua; [tienen] que dar a conocer los nombres de quienes deben", destacó.

Gallardo Cardona sostuvo que la ciudadanía necesita saber y conocer quiénes son los que incluso se amparan para no pagar agua en San Luis Potosí "y son los grandes", por lo que dijo no entender que después de todos estos desfalcos se les siga "tapando".

El gobernador hizo hincapié en que el agua debe priorizarse al 100% para el uso de la ciudadanía que se mantiene al corriente pagando su recibo "y muchas veces ni reciben el agua", en cambio, dijo, los grandes consumidores de agua están recibiéndola incluso sin pagarla y no la utilizan para cosas esenciales sino para otro tipo de actividades.