Exigen Detener Carrusel de Ponys en la Fenapo

Integrantes de asociaciones civiles protestan por maltrato a ponys en la Feria Nacional Potosina. Demandan intervención del Gobernador.

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2025 07:15 p.m.
A
Exigen Detener Carrusel de Ponys en la Fenapo

Integrantes de diferentes asociaciones civiles animalistas protestaron este domingo por la tarde a las afueras de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), debido a que denuncian maltrato animal contra ponys.

Desde media semana reprocharon que al interior del evento ferial se lleve a cabo un carrusel de los caballos miniaturas, cuyos animales son montados por niños, que según los activistas, también es una forma de abuso contra estas especies.

Con pancartas donde expusieron su malestar contra la continuación de dichas actividades, demandaron que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona intervenga de forma inmediata, a fin de impedir a los promotores del carrusel sigan utilizando a los ejemplares.

Criticaron que el mandatario estatal siempre se posiciona por el respeto de los animales domésticos y silvestres, sin embargo, en esta ocasión él, ni el Patronato de la Fenapo hicieron algo para prohibirlo y sancionarlo.

Refirieron que decidieron protestar ante la de los acuerdos establecidos en una reunion con el patronato, todo ello acentado en una minuta formal.

