Exigen frenar contaminación en la presa San José

Congreso exhorta a Interapas, Conagua y autoridades ambientales a retirar lirio y detener descargas.

Por Redacción

Febrero 20, 2026 02:20 p.m.
Exigen frenar contaminación en la presa San José

El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a Interapas, Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Estatal del Agua y al Ayuntamiento de la capital a atender la contaminación y el retiro de lirio acuático en la presa San José.

Acciones oficiales para el control del lirio acuático

La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien sostuvo que para atacar el problema de fondo es indispensable evitar que más aguas residuales lleguen al embalse a través del río Santiago.

El acuerdo solicita que las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones para retirar el lirio y frenar el desfogue de aguas residuales. También pide que Interapas o la Dirección de Agua Potable municipal informen sobre las medidas preventivas para el tratamiento y disposición de aguas negras que se descargan en la presa.

Piden acciones por lirio acuático.

Causas y soluciones para la contaminación en la presa San José

Asimismo, se requiere a Semarnat y Conagua detallar las acciones de remediación, restauración y limpieza que se estén realizando o se proyecten ejecutar en el embalse.

El legislador señaló que el crecimiento acelerado del lirio acuático está vinculado a los nutrientes provenientes de descargas residuales, por lo que insistió en que la solución pasa por atender las causas de contaminación y no solo retirar la planta.

Indagan aguas residuales y metales pesados en presa San José

Galindo Ceballos destacó la importancia de las plantas de tratamiento en la zona y la labor de lirio acuático

SLP

Congreso exhorta a Interapas, Conagua y autoridades ambientales a retirar lirio y detener descargas.

