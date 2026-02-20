Exigen frenar contaminación en la presa San José
Congreso exhorta a Interapas, Conagua y autoridades ambientales a retirar lirio y detener descargas.
El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a Interapas, Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Estatal del Agua y al Ayuntamiento de la capital a atender la contaminación y el retiro de lirio acuático en la presa San José.
Acciones oficiales para el control del lirio acuático
La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien sostuvo que para atacar el problema de fondo es indispensable evitar que más aguas residuales lleguen al embalse a través del río Santiago.
El acuerdo solicita que las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones para retirar el lirio y frenar el desfogue de aguas residuales. También pide que Interapas o la Dirección de Agua Potable municipal informen sobre las medidas preventivas para el tratamiento y disposición de aguas negras que se descargan en la presa.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Causas y soluciones para la contaminación en la presa San José
Asimismo, se requiere a Semarnat y Conagua detallar las acciones de remediación, restauración y limpieza que se estén realizando o se proyecten ejecutar en el embalse.
El legislador señaló que el crecimiento acelerado del lirio acuático está vinculado a los nutrientes provenientes de descargas residuales, por lo que insistió en que la solución pasa por atender las causas de contaminación y no solo retirar la planta.
Indagan aguas residuales y metales pesados en presa San José
Galindo Ceballos destacó la importancia de las plantas de tratamiento en la zona y la labor de lirio acuático
no te pierdas estas noticias
Exigen frenar contaminación en la presa San José
PULSO
Congreso exhorta a Interapas, Conagua y autoridades ambientales a retirar lirio y detener descargas.
CEA envía 120 mil litros de agua para combatir incendios en Mexquitic
Redacción
Tres camiones cisterna reforzaron el combate al fuego en La Campana y Los López.
Nueva Alianza busca ser actor determinante en 2027: Pérez López
Ana Paula Vázquez
El partido concluye renovación de comités municipales y prepara estrategia ante reforma electoral