Exigen justicia para estudiante Miguel Ángel Rocha; bloquean la FGE

Al denunciar falta de acciones para garantizar el acceso a la justicia y llevar al responsable ante la ley, familiares de Miguel Ángel Rocha Medina, alumno del Cobach 26 asesinado durante una fiesta en un domicilio particular, se manifestaron esta mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 25 de enero del 2026, la comunidad de bachilleres se conmocionó por el crimen donde Miguel Ángel fue privado de la vida por otro adolescente ajeno a la institución, cuyo agresor le disparó en la cabeza.

Los familiares iniciaron la protesta con una movilización de Acceso Norte y avenida de la Paz, para luego dirigirse por el Eje Vial Ponciano Arriaga.

?? | Exigen justicia por muerte de estudiante del Cobach Miguel Ángel Rocha; bloquean la FGE / Más información: ??https://t.co/vdsimPoXKP pic.twitter.com/1EMIdGkPR2 — Pulso Online (@pulso_mx) March 25, 2026

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Expusieron que la familia ha dejado trabajar al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, sin embargo, a más de dos meses no observan avances en la averiguación.

Antes de arribar a la Fiscalía, los manifestantes realizaron un recorrido por la alameda Juan Sarabia, donde también bloquearon parcialmente cruces viales.

La última información de la FGE difundida el pasado el 20 de febrero, refirió que el presunto adolescente responsable del asesinato interpuso un juicio de amparo para no ser detenido.