Exigen regidores panistas a la alcaldía capitalina escuchar a comuneros

"El gobierno municipal debe escuchar a los comuneros, si este Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es verdaderamente plural e incluyente, tiene que demostrarse así, escuchando a todas las voces y atendiendo sus inquietudes", expresaron los regidores capitalinos de Acción Nacional Verónica Rodríguez Hernández y Jaime Uriel Waldo Luna, quienes exigieron al Ayuntamiento apertura para atender a los comuneros de San Juan de Guadalupe y así se eviten enfrentamientos.

Coincidieron en que es importante considerar a legítimos propietarios de predios que se manifiestan a favor del proyecto de urbanización y que sienten que el municipio no los deja tomar una decisión sobre ellos.

"No podemos garantizar el crecimiento ordenado de San Luis Potosí si hay censura, si no se analizan las propuestas de la comunidad y si no se tiene visión a largo plazo", dijo Jaime Uriel Waldo Luna.

Los ediles señalaron que esta es una oportunidad para que la autoridad municipal deje de lado la incertidumbre y comunique con certeza y claridad la forma en la que la comunidad debe contribuir al crecimiento de la ciudad.

Hicieron un llamado a la Secretaría General y al Implan para que actúen con sensibilidad y sumen propuestas y visiones en donde se respeten las propiedades de los comuneros.

"Es vital que el Gobierno Municipal precise a integrantes de la comunidad si habrá cambios en el tipo de uso de suelo o no; hacerlo con honestidad e involucrando a todos los sectores, así se evitan atropellos y con ello se garantiza el bienestar de sus familias", reiteró Verónica Rodríguez Hernández.

Por último dijeron que si se retrasa una respuesta a las exigencias de la comunidad, da la impresión de que existen intereses externos que afectan sus propiedades, aún y cuando han decidido participar en la promoción del desarrollo urbano en espacios permitidos y han demostrado la tenencia de la tierra y certificados de propiedad.