Extienden periodo de Rita Ozalia al frente de Morena hasta 2027

El Consejo Nacional de Morena avaló extender el periodo de sus 32 dirigencias estatales hasta octubre de 2027, después de la elección intermedia de este año.

En una sesión virtual, de carácter privado, el órgano morenista aprobó por mayoría el proyecto que busca posponer la renovación de dirigencias, a fin de no generar divisiones rumbo al proceso electoral.

Con ello, el Comité Ejecutivo de San Luis Potosí seguirá encabezado por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez; el Presidente del Consejo Estatal es el diputado Carlos Arreola Mallol y Guillermo Morales López continúa en la Secretaría General.

El proyecto argumenta que la decisión es "a fin de mantener la coherencia y sincronía institucional en los plazos de renovación de los órganos de dirección partidaria en todos los niveles".

"Esta medida transitoria tiene como propósito salvaguardar la funcionalidad orgánica del partido y asegurar su continuidad operativa durante el ciclo electoral 2025-2027", expone.

En la elección intermedia de 2027 se renuevan 17 gubernaturas, así como la integración de la Cámara de Diputados, donde el partido oficialista se jugará la permanencia de la mayoría.