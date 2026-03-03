Facilita Interapas reparación del pozo en la Col. Benito Juárez

En un tono más conciliatorio, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, agradeció a Interapas y al alcalde de la capital como presidente de la Junta de Gobierno del organismo, las facilidades otorgadas para la reparación del pozo de la colonia Benito Juárez que abastece de agua potable a más de 15 mil familias de este municipio.

"Lo platicamos con Interapas y con el propio alcalde Enrique Galindo Ceballos. Hay que reconocer que nos dieron las condiciones y las facilidades para que nosotros pudiéramos reparar el pozo y logramos hacerlo en un tiempo récord de tres días. Desde el domingo pasado en la tarde volvió a funcionar", apuntó el edil soledense en entrevista.

Dijo que dicha reparación "nos ayuda mucho a nosotros y también a Interapas, porque se deja de usar un sinnúmero de pipas para llevar el agua a los hogares de colonias como Santa Mónica, Genovevo Rivas Guillén y Rancho Blanco que se habían quedado sin suministro a través de la red pública".

A la pregunta de si el gobierno de Soledad seguirá resolviendo problemas hidráulicos por su cuenta, Navarro Muñiz declaró: "En la más reciente sesión de la Junta de Gobierno de Interapas nosotros planteamos que queremos entrarle de lleno a este tipo de reparaciones, además de que conocemos y sabemos que las actuales condiciones financieras del organismo no son las idóneas o más adecuadas.

