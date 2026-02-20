logo pulso
Falla en pozo mantiene sin agua a varias colonias de Soledad

Habitantes de Residencial La Hacienda denuncian falta total de suministro desde el pasado 28 de enero

Por Samuel Moreno

Febrero 20, 2026 02:33 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Habitantes del fraccionamiento Residencial La Hacienda, ubicado en la colonia El Barranco del municipio de Soledad, denunciaron la falta total de suministro de agua potable desde el pasado 28 de enero, situación que atribuyen a una presunta falla en el equipo de bombeo del pozo Central de Maquinaria, operado por el organismo intermunicipal.

De acuerdo con los vecinos, el organismo habría informado inicialmente que la avería quedaría resuelta en aproximadamente una semana; sin embargo, a más de tres semanas del corte, el pozo continúa sin funcionar. Señalaron además que, al acudir al sitio, no han observado personal realizando trabajos de reparación, lo que incrementa la incertidumbre sobre cuándo se restablecerá el servicio.

Ante la ausencia del suministro por red, los residentes indicaron que las pipas del organismo acuden de forma esporádica e insuficiente, por lo que se han visto obligados a contratar unidades particulares para abastecer sus aljibes. El costo por llenado oscila entre 100 y 300 pesos, gasto que deben realizar entre dos y tres veces por semana debido al rápido consumo del agua almacenada.

LEA TAMBIÉN

Interapas reparte agua con pipas por falla en Pozo

Juan Pablo, Buenos Aires, Rural Atlas, Rosedal y Jacarandas.

Los afectados advirtieron que presentarán un escrito formal ante el organismo operador para exigir una solución concreta, al señalar que el fraccionamiento está conformado por aproximadamente 220 viviendas. Subrayaron que la situación impacta directamente en las actividades básicas de higiene, preparación de alimentos y funcionamiento doméstico.

Asimismo, destacaron que el pozo Central de Maquinaria no sólo abastece a La Hacienda, sino también a colonias como San Felipe, Valle de Santiago, Privada San Jorge, Privadas La Raza, Rinconada, San Pedro y Central, lo que amplía el número de familias afectadas y ha generado creciente preocupación en la zona. Por ello, los habitantes demandaron atención inmediata y permanente para restablecer el servicio lo antes posible.

