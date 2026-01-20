Fallas en pozos, afectan abasto de agua en unas 30 colonias

Con al menos dos pozos fuera de operación, uno en la capital potosina y otro en Soledad de Graciano Sánchez, el organismo operador Interapas enfrenta nuevas afectaciones en el suministro de agua potable, aunque asegura que el servicio se mantiene de manera emergente mediante el envío de pipas mientras concluyen los trabajos de reparación.

En San Luis Potosí, el pozo Jacarandas II salió de operación tras una falla en su equipo de bombeo registrada la tarde del sábado 17 de enero. De acuerdo con el organismo, personal técnico inició labores correctivas desde que se detectó el problema, con el objetivo de restablecer el funcionamiento del pozo en el menor tiempo posible.

Las colonias que dependen de esta fuente y que presentan afectaciones en el suministro son Hidalgo, Rural Atlas, San Ángel, Torres de México, Valle Verde, Saucito, División del Norte, Mezquital, El Rosedal, La Forestal, Santa Cristina, San Humberto, Villas del Saucito y Retornos.

En tanto, en Soledad de Graciano Sánchez, el pozo Rivera también permanece fuera de servicio debido a una falla en el equipo de bombeo, situación que fue informada el 19 de enero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta interrupción impacta a una amplia zona del municipio, entre ellas las colonias Fracción Rivera, La Virgen, Minas San Pedro, Haciendas de las Cruces, Cactus, Villa Dorada 1, 2 y 3, Residencial San Gabriel, Loretta, Marqués de Cactus, Santa Fe, San Rafael, Real San Pedro 1 y 2, Campo Rivera, la cabecera municipal de Soledad, 16 de Septiembre, Las Higueras, Privada Santa Emilia y Las Flores.

LEA TAMBIÉN Con Interapas, un 'divorcio' de mutuo consentimiento: Navarro En el tema de la salida de Soledad de Graciano Sánchez de Interapas, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, afirmó que "si se quiere ver el tema como un divorcio, será uno de mutuo consentimiento", pue...

Interapas indicó que, mientras ambos pozos continúan fuera de operación, el suministro de agua potable se garantiza mediante camiones cisterna, los cuales atienden a las colonias incluidas en las áreas de influencia de cada infraestructura afectada.

Hasta el momento, el organismo no ha precisado una fecha para la conclusión total de las reparaciones, aunque reiteró que los trabajos avanzan de manera continua para reincorporar los pozos al sistema en cuanto sea posible.