logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN AMBIENTE!

Fotogalería

¡GRAN AMBIENTE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

Interapas realiza maniobras especializadas para liberar bomba atorada y restablecer el servicio.

Por Rolando Morales

Abril 26, 2026 11:14 a.m.
A
Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este domingo los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona volverán a verse las caras en el segundo y último juego de la México City Series, donde la novena californiana buscará repetir el primer golpe que dieron sobre el diamante del estadio Alfredo Harp Helú.

En el primer duelo de la serie en la Ciudad de México, los Frailes vinieron de atrás para lograr una remontada de 6-4 que hizo que la afición estallara en júbilo. Y es que en su mayoría la fanaticada se ha decantado este fin de semana por los colores del equipo de San Diego y los ha hecho sentir como en su segunda casa, aún cuando Arizona juega como local, administrativamente.
Durante el primer episodio de este duelo, el mexicoamericano Alek Thomas fue un elemento clave a la ofensiva y defensiva de los D-Backs, al conectar un home run, que igualmente fue celebrado por los aficionados mexicanos. Mientras que por Padres, Ty France fue el jugador del partido, al conectar dos jonrones e impulsar dos carreras y guiar el triunfo de San Diego.
Para este segundo enfrentamiento en suelo tricolor, France amenazó que intentará repetir su bateo con la intención de volver a volarse la barda en un parque que suele beneficiar a los bateadores por la altitud de la Ciudad de México.
Los lanzadores programados para abrir el juego en el Diamante de Fuego son el derecho estadounidense Michael King (2.28 EFE), quien acumula 3 victorias y una derrota con los Padres; mientras que por los D-Backs lo hará el también norteamericano Ryne Nelson (6.97 EFE) con una vitoria y dos derrotas en lo que va de la temporada 2026.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte
Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

SLP

Rolando Morales

Interapas realiza maniobras especializadas para liberar bomba atorada y restablecer el servicio.

Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados
Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados

Arde la Huasteca: prevén hasta 43 grados

SLP

Redacción

Alertan por calor extremo y riesgo de incendios

Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz
Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

Combaten incendio forestal en Ciudad del Maíz

SLP

Redacción

Brigadas continúan control del fuego

Anuncian feria para tramitar pasaportes de EU en agosto
Anuncian feria para tramitar pasaportes de EU en agosto

Anuncian feria para tramitar pasaportes de EU en agosto

SLP

Redacción

IMEI prevé atender a más de 60 personas