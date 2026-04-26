Fallas en pozos mantienen sin agua a colonias del norte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este domingo los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona volverán a verse las caras en el segundo y último juego de la México City Series, donde la novena californiana buscará repetir el primer golpe que dieron sobre el diamante del estadio Alfredo Harp Helú.

En el primer duelo de la serie en la Ciudad de México, los Frailes vinieron de atrás para lograr una remontada de 6-4 que hizo que la afición estallara en júbilo. Y es que en su mayoría la fanaticada se ha decantado este fin de semana por los colores del equipo de San Diego y los ha hecho sentir como en su segunda casa, aún cuando Arizona juega como local, administrativamente.

Durante el primer episodio de este duelo, el mexicoamericano Alek Thomas fue un elemento clave a la ofensiva y defensiva de los D-Backs, al conectar un home run, que igualmente fue celebrado por los aficionados mexicanos. Mientras que por Padres, Ty France fue el jugador del partido, al conectar dos jonrones e impulsar dos carreras y guiar el triunfo de San Diego.

Para este segundo enfrentamiento en suelo tricolor, France amenazó que intentará repetir su bateo con la intención de volver a volarse la barda en un parque que suele beneficiar a los bateadores por la altitud de la Ciudad de México.

Los lanzadores programados para abrir el juego en el Diamante de Fuego son el derecho estadounidense Michael King (2.28 EFE), quien acumula 3 victorias y una derrota con los Padres; mientras que por los D-Backs lo hará el también norteamericano Ryne Nelson (6.97 EFE) con una vitoria y dos derrotas en lo que va de la temporada 2026.