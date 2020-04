Fallece asesor de alcaldesa de Cancún; era sospechoso de Covid-19

Ubicado dentro de la clase política como pieza importante en la construcción y defensa de la democracia en Quintana Roo, Antonio Meckler Aguilera, sociólogo y político que fungía como uno de los asesores de la presidenta municipal "Mara" Lezama, falleció esta madrugada en un hospital de Cancún, al que ingresó el martes pasado bajo sospecha de coronavirus (Covid-19).

Regidor de oposición durante la pasada administración municipal, encabezada por el edil Remberto Estrada, Meckler -con problemas de hipertensión y diabetes- comenzó a sentirse mal y el lunes buscó asistencia de un médico privado, ante el temor de haberse contagiado del coronavirus. No tenía fiebre ni tos, pero sí dificultad para respirar. Semanas atrás había padecido dengue lo que tenía debilitadas sus defensas y organismo.

Después de revisarlo, el médico que le atendió no le dio un diagnóstico definitivo, pero le dijo que debía internarse de inmediato. Su esposa Aida Gutiérrez lo llevó al día siguiente a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ha habilitado dos pisos para la atención a pacientes con Covid-19. Ahí le practicaron la prueba, pero los resultados aún no estaban listos cuando falleció.

Nacido en Baja California, quien apenas el 2 de abril pasado cumplió 58 años, todavía alcanzó a autorizar este miércoles que lo entubaran ante la dificultad para respirar. Durante la noche su respiración se estabilizó. Sin embargo, esta mañana, su esposa fue informada por los médicos del instituto que sus órganos colapsaron y su corazón falló. Aida Gutiérrez preguntó la causa del fallecimiento, pero los médicos no le han informado de qué murió; tampoco le permitieron acercarse a él, de acuerdo con el testimonio de amigos del círculo más cercano al exfuncionario. La alcaldesa "Mara" Lezama confirmó el fallecimiento de Meckler, a quien definió como "amigo y servidor público ejemplar", quien fue "un destacadísimo funcionario" y "contribuyó a la consolidación de las instituciones del estado". "Te vamos a extrañar cada día Toño", escribió en su cuenta de twitter, sin ofrecer mayores detalles del deceso.

Meckler Aguilera estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Nació en Baja California, pero desde hace más de 30 años radica en Cancún, Quintana Roo, en donde construyó su carrera política, como parte de distintas administraciones locales.