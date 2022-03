Fallo de la SSTEPJF avala foros del legislativo para la reforma político electoral: Torrescano

Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó su impugnación, Edmundo Azael Tor rescano Medina, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que la resolución permitirá saber qué pueden hacer o no los congresistas locales durante la veda electoral.

En días pasados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desestimó la impugnación presentada por Torrescano Medina, en contra de un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la veda previo a la consulta pública para revocación de mandato.

El priista se quejó de que las medidas acordadas por el INE limitaban su derecho a difundir las acciones que realiza como legislador y limita el derecho de las personas a acceder a información respecto del trabajo su trabajo legislativo.

El legislador valoró que derivado del fallo del máximo tribunal electoral, da oportunidad a la realización de los foros de la reforma político-electoral, organizados por el Congreso del Estado, sin caer en una irregularidad, así como abordar temas en materia del campo y seguridad pública

Torrescano Medina exteriorizó que, dentro de la resolución, hay un apartado donde se especifica que los diputados no tienen limitantes sobre su quehacer legislativo y publicitarlo en sus redes sociales.

Dijo que compartió la decisión de la Sala Superior con los integrantes de la LXIII, a fin de que conozcan los puntos sobre el uso de las redes sociales y el cuidado de no promocionar programas gubernamentales.

"Afortunadamente ya el Tribunal estableció criterios, respecto a lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer en la veda. En el caso de un particular, la Sala Superior avaló que sí podíamos manifestar todo en relación con la ideas, siempre y cuando no hiciéramos publicidad respecto a programas sociales", remató.