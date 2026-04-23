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"Falta consulta y proyecto ejecutivo para llevar agua a San Nicolás"

A más de un año de la orden judicial, la comunidad Puerto La Descubridora depende de pipas irregulares

Por Rubén Pacheco

Abril 23, 2026 12:06 p.m.
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Fernando González Castillo/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Fernando González Castillo/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Si bien, desde la federación se financiará el proyecto ejecutivo para dotar de agua potable a la comunidad Puerto La Descubridora en el municipio de San Nicolás Tolentino, primero debe definirse el mismo por parte del estado, explicó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A más de un año de una sentencia federal que ordena garantizar el acceso permanente al agua potable, habitantes de dicha comunidad continúan sin el servicio y dependen de pipas irregulares y de agua contaminada para cubrir sus necesidades básicas.

El funcionario federal explicó que luego de reunirse con la presidenta municipal Alejandra Deyanira Ortiz Márquez, pudo conocer el contenido del fallo federal que ordena garantizar el suministro de líquido.

Describió que la ejecutoria precisa que vía el Consejo Hídrico Estatal (CHE), la Secretaría Técnica y la Comisión Estatal del Agua (CEA), debe generarse un proyecto ejecutivo, cuyo planteamiento será entregado al municipio para la ejecución de la obra.

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Por lo tanto, adujo que, en la actualidad se encuentra en desarrollo una consulta entre los tres organismos, a fin de conformar el plan de manejo "que estoy seguro que con Jonathan Quintero García del Consejo y con Pascual Martínez Sánchez del CEA, lo van a lograr".

González Castillo anunció que la Dirección Local de la Conagua apoyará al ayuntamiento con la financiación de la obra, a través del programa federal Proagua.

"Aunque la Conagua no fue parte de este amparo (...) lo conozco porque yo vi la sentencia, porque me fue a ver la alcaldesa Alejandra de San Nicolás", añadió.

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