Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles: AMHM

La falta de espacios de estacionamientos en la avenida Carranza y sus alrededores se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la operación de hoteles ubicados en esta zona de la capital, reconoció Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en San Luis Potosí.

El líder explicó que el 80% de los visitantes quienes llegan a la entidad potosina lo hacen por carretera, lo que coloca a los estacionamientos como una de las primeras necesidades que enfrentan los turistas al arribar a la ciudad.

Sumado a ello, Chávez Sandoval resaltó a la avenida Carranza como uno de los corredores más emblemáticos y concurridos de la capital, sin embargo, atraviesa desde hace tiempo un proceso de cambio urbano que ha provocado el cierre de locales comerciales e impactado al sector hotelero de la zona.

Entre las principales preocupaciones, mencionó los altos costos de mantener una renta y la reducción de cajones de estacionamiento derivada de la instalación de la ciclovía.

En ese sentido, el representante de los hoteleros en San Luis Potosí subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales y estatales para impulsar alternativas que permitan incrementar el número de espacios disponibles.

Finalmente, reconoció de forma positiva las modificaciones urbanas aseguran en formar parte de la transformación de la ciudad, no obstante, insistió en que debe considerarse medidas de compensación que garanticen la competitividad del sector turístico.