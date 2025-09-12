logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles: AMHM

Representante del sector, explicó que el 80% de los visitantes llegan a la ciudad por carretera

Por Samuel Moreno

Septiembre 12, 2025 01:30 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

La falta de espacios de estacionamientos en la avenida Carranza y sus alrededores se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la operación de hoteles ubicados en esta zona de la capital, reconoció Iván Chávez Sandoval, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) en San Luis Potosí. 

El líder explicó que el 80% de los visitantes quienes llegan a la entidad potosina lo hacen por carretera, lo que coloca a los estacionamientos como una de las primeras necesidades que enfrentan los turistas al arribar a la ciudad.

Sumado a ello, Chávez Sandoval resaltó a la avenida Carranza como uno de los corredores más emblemáticos y concurridos de la capital, sin embargo, atraviesa desde hace tiempo un proceso de cambio urbano que ha provocado el cierre de locales comerciales e impactado al sector hotelero de la zona.

Entre las principales preocupaciones, mencionó los altos costos de mantener una renta y la reducción de cajones de estacionamiento derivada de la instalación de la ciclovía

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, el representante de los hoteleros en San Luis Potosí subrayó la necesidad de trabajar de manera conjunta con las autoridades municipales y estatales para impulsar alternativas que permitan incrementar el número de espacios disponibles

Finalmente, reconoció de forma positiva las modificaciones urbanas aseguran en formar parte de la transformación de la ciudad, no obstante, insistió en que debe considerarse medidas de compensación que garanticen la competitividad del sector turístico. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reparan daños tras irregularidades detectadas en Cobach: FGE
Reparan daños tras irregularidades detectadas en Cobach: FGE

Reparan daños tras irregularidades detectadas en Cobach: FGE

SLP

Rubén Pacheco

Otras denuncias continúan en proceso, informó García Cázares

Busca UASLP que pago de Gobierno sea en efectivo: Zermeño
Busca UASLP que pago de Gobierno sea en efectivo: Zermeño

Busca UASLP que pago de Gobierno sea en efectivo: Zermeño

SLP

Ana Paula Vázquez

Requieren liquidez para cubrir sus operaciones durante 2025, señaló el rector

Va gobierno contra director del ITSLP
Va gobierno contra director del ITSLP

Va gobierno contra director del ITSLP

SLP

Rubén Pacheco

La SEGE ha pedido a la SEP el cese de Diego Bárcenas, informó Juan Carlos Torres Cedillo

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles: AMHM
Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles: AMHM

Falta de estacionamientos dificulta operación de hoteles: AMHM

SLP

Samuel Moreno

Representante del sector, explicó que el 80% de los visitantes llegan a la ciudad por carretera