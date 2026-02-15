Faltan más vuelos a la playa: Canaco

El líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, consideró favorable el incremento de rutas aéreas en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, aunque advirtió que aún es necesario fortalecer la conectividad hacia destinos turísticos de playa para detonar el flujo de visitantes.

El dirigente empresarial reconoció que las gestiones realizadas por autoridades estatales y municipales han permitido ampliar la oferta de vuelos nacionales e internacionales, lo que mejora la vinculación del estado con otros mercados y facilita los viajes de negocios y turismo. No obstante, señaló que el crecimiento económico y demográfico de la entidad exige mayor conectividad aérea.

Indicó que el sector comercio ha detectado una demanda constante hacia destinos vacacionales, particularmente Los Cabos e Ixtapa, que actualmente no cuentan con rutas directas desde la capital potosina. Aunque ya existe conexión con Cancún, consideró que se requiere diversificar la oferta para atraer más visitantes y facilitar los desplazamientos de los propios potosinos.

Díaz de León subrayó que una mayor disponibilidad de vuelos también impacta positivamente en la competitividad del estado, al permitir el arribo de inversionistas, turistas y viajeros de negocios, además de fortalecer la relación con comunidades potosinas en el extranjero.

De acuerdo con información oficial reciente, el aeropuerto potosino ha ampliado su conectividad con nuevas rutas, entre ellas vuelos directos a Houston, Dallas y San Antonio operados por Volaris, así como la próxima apertura de conexiones hacia Ciudad de México (AIFA) y Monterrey durante 2026, lo que busca incrementar la movilidad turística y empresarial en la región.