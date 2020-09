Familia lucha por estudiar y atender puesto

"Yo solo les digo a los niños que tienen todos los recursos, que aprovechen", es lo que mencionó un menor que diariamente acude con su madre a las calles del Centro Histórico a vender productos patrios, mientras su mamá realiza su venta diaria; él y su hermana se dedican a estudiar, hacer maquetas, y trabajos escolares con especial atención y dedicación; en su área de trabajo solo se observa un bote que diariamente se convierte en su escritorio, lápices y hojas engargoladas que rellenan con números y letras para cumplir en su escuela.

Ellos también son parte de esta "nueva normalidad" que ha obligado a miles de niños a empezar ciclos escolares sin conocer a sus compañeros y peor aún, sin contar con herramientas básicas que les permitan tener una educación libre de necesidades.

El pequeño que apenas cursa el cuarto año de primaria, aseguró que no hay pretextos para no estudiar, "yo diario vengo con mi mamá al puesto y mi hermana y yo aquí hacemos tareas y trabajos, lo más difícil para nosotros ha sido no contar con todo lo que necesitamos para realizar nuestras tareas, pero trabajamos fuerte".

El pequeñito de corta edad, pero con gran inteligencia, es hijo de Joana, comerciante de globos y artículos patrios quien desde temprana hora se para de su cama no solo para preparar lo necesario para sus hijos, sino también para mandar sus tareas a sus profesores, ya que actualmente estudia derecho.

Su rutina diaria inicia desde las seis de la mañana al mandar tareas, levantar a los niños irse al puesto, y ayudar a sus hijos con sus ocupaciones y su jornada termina más allá de las 11 de la noche, que es cuando aprovecha que sus hijos duermen para hacer sus tareas diarias.

"Estudio porque quiero salir de esto, el padre de mis hijos se fue a Estados Unidos porque aquí no había empleo por la pandemia. Nosotros antes de venirnos mandamos las tareas por correo electrónico y las que se pueden hacer por Whatsapp, las enviamos desde el puesto, para mí lo más difícil es lo económico, porque las ganas de salir adelante las tenemos", señaló.

La comerciante asegura que es difícil combinar la labor de estudiante, madre y trabajadora, sin embargo, reconoció que la vida está "difícil" por lo que se debe de trabajar y superar cualquier barrera, agradeció a los maestros que son conscientes con la situación que viven muchos niños que actualmente carecen de recursos para salir adelante.