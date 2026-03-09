logo pulso
"Feligreses evitaron mayores daños en Parroquia La Compañía"

El sacerdote lamentó la profanación al recinto y justificó la misa del desagravio llevada a cabo hoy

Por Martín Rodríguez

Marzo 09, 2026 10:21 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

"Concédenos superar felizmente los horrores de la violencia, y que nos llenemos de amor y de justicia", pidió el presbítero Jorge Aurelio Ramírez Torres, al concluir la misa de desagravio que tuvo la Plaza de los Fundadores como escenario, luego de qué grupos feministas incendiaron la puerta principal y causaron destrozos a la fachada del templo del Sagrario a su cargo, también llamada "Parroquia La Compañía".

El sacerdote calificó los daños como una profanación al recinto y justificó la misa del desagravio con el hecho de que existe esa posibilidad en la iglesia, de pedir perdón por los actos que llevaron al agravio al templo.

El sacerdote advirtió que las manifestaciones de violencia se van normalizando, pero dijo que los creyentes deben propiciar que se opte por la no violencia.

Dijo que las manifestaciones no se deben reprimir, pero si es un papel de la autoridad resguardar la integridad de los inmuebles, tal y como debe suceder con los inmuebles que son patrimonio arquitectónico e histórico del Estado, desde los aspectos del legado de los antecesores y de la pintura y la escultura.

El sacerdote agradeció en la plaza pública, el papel de más de una decena de feligreses que trabajaron desde el interior del templo para evitar que se incendiara más de lo que ya estaba.

LEA TAMBIÉN

Restauran el Templo de la Compañía

La restauración de la fachada del Templo de la Compañía, sede de la Parroquia del Sagrario, se encuentra en proceso como parte de un proyecto de conservación patrimonial en el Centro Histórico de San ...

Para la misa del desagravio, los feligreses sacaron las imágenes a la Plaza de los Fundadores.

En la misa, el presbítero Jorge Aurelio Ramírez anunció que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe encabezará otra misa de desagravio, en la que pronunciará un mensaje a la feligresía.

SLP

Martín Rodríguez

El sacerdote lamentó la profanación al recinto y justificó la misa del desagravio llevada a cabo hoy

SLP

Pulso Online

Personal de gobierno, la UASLP y la Iglesia católica trabajan en la recuperación de inmuebles dañados

SLP

Redacción

El acto religioso se llevó a cabo tras pintas y daños en la puerta del templo durante la marcha del 8M

SLP

Redacción

Más de 650 mujeres participaron presencial y virtualmente en 22 municipios.