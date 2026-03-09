"Feligreses evitaron mayores daños en Parroquia La Compañía"

"Concédenos superar felizmente los horrores de la violencia, y que nos llenemos de amor y de justicia", pidió el presbítero Jorge Aurelio Ramírez Torres, al concluir la misa de desagravio que tuvo la Plaza de los Fundadores como escenario, luego de qué grupos feministas incendiaron la puerta principal y causaron destrozos a la fachada del templo del Sagrario a su cargo, también llamada "Parroquia La Compañía".

El sacerdote calificó los daños como una profanación al recinto y justificó la misa del desagravio con el hecho de que existe esa posibilidad en la iglesia, de pedir perdón por los actos que llevaron al agravio al templo.

El sacerdote advirtió que las manifestaciones de violencia se van normalizando, pero dijo que los creyentes deben propiciar que se opte por la no violencia.

Dijo que las manifestaciones no se deben reprimir, pero si es un papel de la autoridad resguardar la integridad de los inmuebles, tal y como debe suceder con los inmuebles que son patrimonio arquitectónico e histórico del Estado, desde los aspectos del legado de los antecesores y de la pintura y la escultura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sacerdote agradeció en la plaza pública, el papel de más de una decena de feligreses que trabajaron desde el interior del templo para evitar que se incendiara más de lo que ya estaba.

LEA TAMBIÉN Restauran el Templo de la Compañía La restauración de la fachada del Templo de la Compañía, sede de la Parroquia del Sagrario, se encuentra en proceso como parte de un proyecto de conservación patrimonial en el Centro Histórico de San ...

Para la misa del desagravio, los feligreses sacaron las imágenes a la Plaza de los Fundadores.

En la misa, el presbítero Jorge Aurelio Ramírez anunció que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe encabezará otra misa de desagravio, en la que pronunciará un mensaje a la feligresía.