Restauran el Templo de la Compañía

La restauración de la fachada del Templo de la Compañía, sede de la Parroquia del Sagrario, se encuentra en proceso como parte de un proyecto de conservación patrimonial en el Centro Histórico de San Luis Potosí, frente a la Plaza de Fundadores.

Los trabajos se concentran en la portada principal del inmueble, donde se registraron desprendimientos de cantera. La intervención se realiza con supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con un expediente técnico autorizado por dicha institución.

La arquitecta María del Carmen Ramírez Ramos, responsable del proyecto, informó que las labores incluyen el retiro de piezas dañadas, la elaboración de réplicas con técnicas tradicionales, limpieza controlada de la cantera y atención a filtraciones de humedad. De acuerdo con lo expuesto, la restauración de la fachada presenta un avance estimado de entre 60 y 65 por ciento.

Los trabajos se llevan a cabo con personal especializado y materiales compatibles con el inmueble. En el caso de la pintura, se emplean técnicas artesanales, acordes con los procesos históricos del edificio.

Durante la intervención se han identificado vestigios en la parte superior de la fachada, correspondientes a distintas etapas del templo, entre ellas el periodo en que funcionó como sede catedralicia provisional en el siglo XIX. Estos elementos forman parte del registro histórico del inmueble.

El proyecto es impulsado desde la comunidad parroquial y se financia mediante actividades culturales y campañas de recaudación.

Se prevé que esta etapa de los trabajos concluya entre la primera y segunda semana de marzo.