Fenapo elimina carrusel de ponis y rodeo con borregos

La Asociación Protectora de Animales Huella Amiga, informó que derivado de una reunión con el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) se llegaron a acuerdos a fin de garantizar el bienestar de diversos animales que se encuentran dentro del recinto, los cuales serán formalizados este lunes.

Esto luego de que se detectaron casos de explotación animal dentro del recinto de la Fenapo, entre los cuales se encuentran el carrusel de ponis, el uso de caballos para fotografías, la venta de conejos y el mini rodeo con borregos. Diversas organizaciones y colectivos señalaron que estos actos no solo implican sufrimiento para los animales, sino que también envían un mensaje equivocado a la niñez potosina, normalizando la idea de que los animales pueden ser utilizados como diversión, mercancía y explotación.

Por lo que derivado de una reciente reunión con el patronato la organización Huella Amiga informó que se acordó la eliminación de actividades que impliquen maltrato o explotación animal, como los carruseles con ponis, el mini rodeo con borregos, la venta o rifa de animales, los pájaros que sacan "pelitos de la suerte" y la exhibición del pitón. Mientras tanto, las actividades con caballos y bueyes quedan reguladas con horarios de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., descansos, hidratación y movilidad adecuada, siempre en apego a la ley. En el caso de los ponis, se establecieron restricciones temporales como no cargar más de un tercio de su peso corporal y periodos de descanso iguales al tiempo de actividad.

A partir del próximo año, quedará prohibida de manera definitiva cualquier actividad que represente maltrato, incluyendo carruseles con ponis y rodeos con borregos. Estas disposiciones están respaldadas por la Ley Estatal de Protección a los Animales y la Ley Federal de Sanidad Animal. Además, el Patronato se comprometió a difundir campañas de concientización sobre el respeto y la protección de los animales, y advirtió que quienes incumplan las nuevas reglas serán sancionados conforme a la ley.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a denunciar si aún se observan dentro de la feria las prácticas que ya fueron acordadas para su eliminación, pues informaron la reunión para la firma de la minuta de los acuerdos establecidos fue reprogramada para este lunes.