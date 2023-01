Festival Navideño en Fenapo beneficia a informales: Rosillo

Un festival navideño como el que fue organizado en los terrenos de la la Feria Nacional Potosina, solo benefició a comerciantes ambulantes y a vendedores que solo se dedican a ferias, pero no al comercio formal y mucho menos al del centro de la ciudad, consideró la presidenta de Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo.

Precisó que la ciudad ya creció, y ese es un factor determinante para que funcione o no un evento, y sobre todo porque “hay muchos gustos y muchas necesidades distintas, y darle gusto a todo mundo no es una cosa fácil, y sin embargo todos los caminos llegan al centro, y no todos los caminos llegan a la Feria”, reflexionó..

Recordó que desde un principio los comerciantes del Centro Histórico se pronunciaron por el hecho de que no es favorable para el comercio establecido ese tipo de ferias, “porque promueve mucho el comercio informal, y viene de fuera mucha gente que se dedica a las ferias, son especialistas en ferias y andan de feria en feria, y casi todos son de fuera, y son muchos informales”.

Comentó que tampoco favoreció la temporada decembrina por falta de liquidez, y no estamos en la mejor temporada de la economía, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que a los comerciantes no les haya ido tan bien como se pensaba.