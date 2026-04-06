FGE descarta que director de Matehuala esté ligado a electricistas desaparecidos
FGE señala que el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud
Hasta el momento, el mando policiaco de Matehuala detenido y vinculado a proceso por diverso delito no está vinculado con la desaparición de siete electricistas
Sentenció que Jorge N, director de la policía municipal camelense y Pablo N., ex funcionario municipal, se encuentran procesados por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.
Complementó que, durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La fiscal general precisó que, si bien la Agencia del Ministerio Público de Matehuala abrió la carpeta de investigación, la causa penal será atraída a la sede central, donde se continuarán las indagatorias.
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Matizó que el pasado 23 de marzo cuando fueron ubicados por las autoridades los empleados regresaron casi de inmediato a su municipio de origen, por ello, no dieron mayores detalles de lo suscitado, sin embargo, se mantendrá la indagación y concluir la misma.
"Ese día no quisieron dar mucha información, sin embargo, creemos que podrían tener mayores datos", valoró.
Van a proceso, jefe policiaco y exfuncionario de Matehuala
Los imputados estarán en prisión preventiva y enfrentan cargo por delitos contra la salud
Hace 12 días, tanto el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona como Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijeron desconocer si el mando policiaco tiene relación en el crimen.
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