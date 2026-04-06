Reportan saldo blanco en Semana Santa en San Luis Potosí

Durante el primer periodo vacacional de Semana Santa, el estado de San Luis Potosí registró saldo blanco, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El funcionario estatal destacó que, de acuerdo con estimaciones gubernamentales, durante la semana pasada se alcanzó un aforo superior a los 2 millones de visitantes en las cuatro regiones de la entidad, lo que representó una importante movilidad turística.

En entrevista, señaló que las distintas corporaciones de seguridad y auxilio trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad de la población y los visitantes. Detalló que la Guardia Nacional (GN) se encargó de la vigilancia en carreteras, la Guardia Civil Estatal (GCE) de los parajes turísticos, mientras que las policías municipales y direcciones de Protección Civil atendieron festivales, ferias y eventos deportivos.

Asimismo, indicó que en la zona metropolitana se brindaron 136 atenciones prehospitalarias a personas que presentaron algún malestar, sin que fuera necesario su traslado a hospitales.

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Ordaz Flores precisó que, ante la alta afluencia en algunos puntos turísticos, se implementaron cierres parciales de hasta una hora para evitar la saturación, permitiendo el ingreso de más visitantes una vez que se liberaban los espacios.

"Estamos contentos por la gran colaboración y la participación de los tres órdenes de gobierno (...) es un saldo blanco y para mi, estoy satisfecho porque hemos cumplido todas las instituciones con nuestra obligación", remató el funcionario estatal.