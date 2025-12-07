logo pulso
FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown

Embajada de Estados Unidos colaborará en la comparativa de ADN entre restos humanos y muestra familiar del activista desaparecido en Villa Juárez.

Por Rubén Pacheco

Diciembre 07, 2025 01:40 p.m.
A
FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown

En Estados Unidos se realizará el cotejo de la prueba genética para determinar si los restos humanos, localizados en octubre pasado en el municipio de Villa Juárez, corresponden al activista animalista estadounidense Paul Jonathan Brown, desaparecido desde junio pasado en esa municipalidad.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que están próximos a obtenerse los resultados de la prueba de ADN, obtenida de la osamenta.

Explicó que, si bien la Vicefiscalía Científica de la FGE realizó el estudio de los restos, y en caso de obtener un perfil, la comparativa con la muestra de un familiar se realizará en territorio estadounidense con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México.

En entrevista, subrayó que, aunque el Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación abierta por la desaparición del extranjero tiene varias hipótesis para establecer el móvil, todavía ninguna ha sido corroborada.

