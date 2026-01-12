FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, en los primeros días del año, se ha detectado un número considerable de personas aseguradas en posesión de vehículos con reporte de robo, muchos de los cuales fueron adquiridos mediante ofertas difundidas en redes sociales, principalmente en plataformas de compraventa.

La fiscal general, María Manuela García Cázares, explicó que el Código Penal establece que no existe responsabilidad penal cuando una persona acredita haber adquirido un vehículo de buena fe; no obstante, precisó que, en los casos donde no se logra demostrar el origen lícito de la compra, las investigaciones continúan y pueden derivar en procesos judiciales.

Detalló que varias de estas unidades fueron robadas en otras entidades federativas y posteriormente comercializadas en San Luis Potosí. En estos casos, los compradores fueron citados en puntos de entrega para concretar la transacción y recibieron los vehículos sin saber que contaban con reporte de robo vigente.

La FGESLP indicó que, en lo que va del año, se han registrado alrededor de 20 casos de este tipo, cifra que podría estar relacionada con el incremento de operaciones de compra durante la temporada de fin de año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, señaló que existen diversas carpetas de investigación abiertas por esquemas de fraude en la compraventa de vehículos, entre los que se incluyen el uso de financieras inexistentes, documentación falsa y unidades con números de serie o motor alterados.

Finalmente, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a verificar el estatus legal de los vehículos antes de realizar cualquier compra, revisar que los medios de identificación no estén modificados y, de ser posible, solicitar apoyo de las autoridades para validar el origen de las unidades.