FIDECO permanece inactivo: Sedeco

Aunque el Fideicomiso Público y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIDECO) se mantiene inactivo, no se tiene el objetivo de extinguirlo, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Refirió que no buscará presentar alguna iniciativa ante el Congreso del Estado en ese sentido, porque no se encuentra dentro de las facultades de la dependencia estatal. "Nosotros estamos enfocados en la promoción económica de nuestro estado".

Evaluó que, si bien el Fideco no opera actualmente, la promoción industrial y comercial de la entidad potosina se lleva sin mayor inconveniente, incluso, existen más obras de infraestructura en las diferentes zonas industriales.

"El Fideco actualmente no tiene operación, toda vez que no se han fondeado recursos, pero completamente convencido de que, aun y cuando no está en operación este fideicomiso, la promoción comercial, industrial de nuestro estado se ha dado", concluyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí