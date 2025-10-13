logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

FIDECO permanece inactivo: Sedeco

La promoción industrial y comercial sigue su curso, asegura González Martínez

Por Rubén Pacheco

Octubre 13, 2025 12:03 p.m.
A
Jesús Salvador González Martínez / Foto: Pulso

Jesús Salvador González Martínez / Foto: Pulso

Aunque el Fideicomiso Público y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIDECO) se mantiene inactivo, no se tiene el objetivo de extinguirlo, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Refirió que no buscará presentar alguna iniciativa ante el Congreso del Estado en ese sentido, porque no se encuentra dentro de las facultades de la dependencia estatal. "Nosotros estamos enfocados en la promoción económica de nuestro estado".

Evaluó que, si bien el Fideco no opera actualmente, la promoción industrial y comercial de la entidad potosina se lleva sin mayor inconveniente, incluso, existen más obras de infraestructura en las diferentes zonas industriales.

"El Fideco actualmente no tiene operación, toda vez que no se han fondeado recursos, pero completamente convencido de que, aun y cuando no está en operación este fideicomiso, la promoción comercial, industrial de nuestro estado se ha dado", concluyó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FIDECO permanece inactivo: Sedeco
FIDECO permanece inactivo: Sedeco

FIDECO permanece inactivo: Sedeco

SLP

Rubén Pacheco

La promoción industrial y comercial sigue su curso, asegura González Martínez

Sheinbaum visitará la Huasteca para supervisar apoyos y reconstrucción
Sheinbaum visitará la Huasteca para supervisar apoyos y reconstrucción

Sheinbaum visitará la Huasteca para supervisar apoyos y reconstrucción

SLP

Pulso Online

Morena instala centros de acopio y se suman brigadas federales de Bienestar

Vacunas, limpieza y 100 mdp, disponibles para la Huasteca, asegura Gallardo
Vacunas, limpieza y 100 mdp, disponibles para la Huasteca, asegura Gallardo

Vacunas, limpieza y 100 mdp, disponibles para la Huasteca, asegura Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

Tras las lluvias, dijo que la estructura gubernamental actuó con eficiencia para brindar el apoyo

Video: Mil 600 personas evacuadas de 12 municipios, reporta Gallardo
Video: Mil 600 personas evacuadas de 12 municipios, reporta Gallardo

Video: Mil 600 personas evacuadas de 12 municipios, reporta Gallardo

SLP

Redacción

Más de mil elementos de distintas instituciones trabajan en distribución de ayuda y limpieza de casas y caminos