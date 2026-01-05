logo pulso
"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Finanzas "perdona" años de deuda a incumplidos del Control Vehicular

Únicamente pagarán lo correspondiente a 5 años y se les descontará el 100% de las multas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Enero 05, 2026 10:12 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno de San Luis Potosí anunció este domingo que aplicará una clase de "perdón" a los morosos de muchos años del Control Vehicular.

De acuerdo con el anuncio, los deudores de muchos años únicamente pagarán los últimos 5 años de deuda y durante enero se les descontará el 100 por ciento de las multas y recargos sobre el mismo periodo.

El beneficio aplica sólo para autos con alta vigente en el sistema estatal. 

La tesorería del estado recordó, también, que el beneficio solamente está disponible pagando en línea, vía WhatsApp o en efectivo en las máquinas de Sefin, ubicadas en distintos puntos como plazas comerciales. 

Fijan cobro por Control Vehicular en $1,400

Los contribuyentes de 60 años y más pueden acceder a un subsidio de 560 pesos

