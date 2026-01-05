Finanzas "perdona" años de deuda a incumplidos del Control Vehicular

La Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno de San Luis Potosí anunció este domingo que aplicará una clase de "perdón" a los morosos de muchos años del Control Vehicular.

De acuerdo con el anuncio, los deudores de muchos años únicamente pagarán los últimos 5 años de deuda y durante enero se les descontará el 100 por ciento de las multas y recargos sobre el mismo periodo.

El beneficio aplica sólo para autos con alta vigente en el sistema estatal.

La tesorería del estado recordó, también, que el beneficio solamente está disponible pagando en línea, vía WhatsApp o en efectivo en las máquinas de Sefin, ubicadas en distintos puntos como plazas comerciales.

