Firmarán EGC y GUA convenio para estudios hidrogeológicos en Saucito

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí se encuentra en proceso de firmar un convenio con el Grupo Universitario del Agua, con el objetivo de profundizar los estudios hidrogeológicos en la zona donde se proyecta la construcción del paso a desnivel en El Saucito.

El edil detalló que este acuerdo se realiza directamente con directores de las facultades que integran el grupo académico, con la intención de realizar análisis más específicos, como escaneos de suelo y estudios técnicos avanzados que permitan contar con mayor precisión sobre las condiciones del subsuelo.

Señaló que, aunque el grupo académico ya cuenta con algunas conclusiones, estas no son definitivas para descartar la obra. Por el contrario, indicó que especialistas consideran viable el proyecto, siempre que se implemente un método constructivo adecuado. En ese sentido, mencionó que incluso se han planteado alternativas técnicas para ejecutar la obra sin afectar el templo de la zona.

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Galindo Ceballos subrayó que uno de los aspectos a evaluar en estos estudios será la presencia de fallas geológicas, cuya ubicación y comportamiento deberán ser considerados para definir posibles ajustes en el trazo del proyecto. Afirmó que este tipo de condiciones pueden ser atendidas mediante soluciones de ingeniería, siempre evitando construir directamente sobre las fallas.

El presidente municipal reiteró que se dará especial prioridad a la protección del templo y la capilla del Saucito, por lo que, en caso de detectarse riesgos mayores, el gobierno municipal está dispuesto a modificar el diseño o realizar los ajustes necesarios.

Finalmente, sostuvo que, con base en los estudios actuales, el proyecto es técnicamente viable, aunque insistió en que será la información detallada que arrojen los nuevos análisis la que determine con mayor certeza las condiciones para su ejecución.