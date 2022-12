Fiscal asegura que localizará a empresario de agencia de viajes acusado de estafa

A pesar de que la empresa Excel Music Tours, que presuntamente defraudó a alrededor de 450 personas que compraron viajes y accesos a conciertos, haya cerrado sus oficinas físicas y redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con las herramientas para localizar a los dueños o responsables de la estafa denunciada.

Al señalar que la persona presuntamente responsable desapareció, el titular José Luis Ruiz Contreras, aseguró que no es un impedimento: "a la persona la vamos a ubicar, como ubicamos a cualquier otra persona".

Reiteró que cuentan con tres carpetas de investigación formales, aunque reconoció que existen más personas afectadas, pero que, en algunos casos, como los conciertos aún no se presentan, no se puede confirmar la estafa, porque en los hechos aún no ocurre, por lo cual aún no conocen el monto total de lo reclamado por las víctimas.

"Estamos trabajando en tres denuncias con la finalidad de esclarecer cómo fueron los hechos y saber si existía alguna intención desde el inicio para cumplir con lo prometido (...), es incierto por el momento, porque se están reclamando hechos que aún no ocurren, como un concierto que apenas es en diciembre, entonces ahí no podemos hablar de un fraude si no ha ocurrido", expresó.

Ruiz Contreras aclaró que, aunque solo cuentan con tres carpetas de investigación, son varias las personas afectadas por la estafa de la agencia de viajes, proceso que buscará solventar por parte de la fiscalía por medio de una conciliación para la reparación del daño, como parte del nuevo sistema de justicia penal.

Asimismo, señaló que es posible que también intervenga la Profeco para ayudar en la parte de la conciliación con las y los afectados.