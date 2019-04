Fiscalía Anticorrupción pide voto de confianza

Asegura, la Fiscalía Anticorrupción que se encuentra trabajando en las denuncias que se han interpuesto contra los Ayuntamientos de hechos que se han suscitado a partir del 21 de agosto del 2018, así lo aseguró el titular de esa fiscalía, Jorge Vera Noyola, quien pidió un voto de confianza para ver el trabajo de esa unidad, el cual dijo será una vez se haya terminado de consolidar su estructura.

"Estamos conociendo solo algunas denuncias de municipios, dependiendo de los hechos relacionados con que no se encuentran bienes para investigar a fondo".

Dijo que en base a la averiguación, si procede que existen elementos de la comisión de algún ilícito se tendrá que proceder, y si se investiga y no lo hay también en consecuencia se tendrán que resolver.

"No puedo proporcionar más datos de a quién estamos investigando, porque caeríamos en violación de los principios de inocencia, por eso no puedo comentar de ninguna carpeta en particular".

Reiteró que están creando un órgano fortalecido a fin de poder brindar resultados y resolver en el tiempo que se tenga que llevar a cabo y a partir de los hechos que se estén denunciando.