Fiscalía en Feminicidios quedará conformada este 15 de enero: Ruiz Contreras

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 11 (EL UNIVERSAL).- El estado potosino cerró el 2022 con 14 feminicidios, tras la exigencia de familiares víctimas de este delito y de la violencia de género, finalmente este año se consolidará la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, declaró que la Fiscalía Especializada en Feminicidios quedará conformada para el 15 de enero. El abogado refirió que se están definiendo las bases para saber cómo operará, se revisan perfiles para designar al más preparado y así dar oportuna atención a estos crímenes.

Sin dar mayores detalles de la conformación de esta fiscalía, Ruiz Contreras señaló que actualmente están en un proceso "de análisis de todos los perfiles, esperemos que para el día 15 de este mes ya esté conformada en su acuerdo normativo, como en su estructura".

La creación de esta Fiscalía Especializada en Feminicidios es una exigencia de las familias de las víctimas, tras el cierre de la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, en la Investigación y Persecución, Litigación y Concentración de Asuntos Relacionados con Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios (UEMI), el 18 de marzo de 2022.

---Petición de familias y activistas

Yesenia Valdez, integrante de la Fundación para la justicia, puntualiza que el tema no sólo es que se construya y tenga una Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios. Lo que le han propuesto a José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, es que se lleve a cabo un proceso transparente de creación que inicié con lo qué necesitaría conocer la FGE para crear una fiscalía especializada.

"Saber cuántos casos de feminicidio están en impunidad, que se sepa a ciencia cierta cuántos casos están catalogados por otros delitos que no son feminicidios, pero que pueden ser feminicidios, que también se sepa con qué personal cuenta la fiscalía, que también se sepa que ese personal tiene muchos vicios y por más que los capaciten 30 horas, se necesitan equipos diferentes, con otra dinámica y otro profesionalismo".

A la actual FGE le debe de quedar claro que no sólo se necesitan más abogados, se necesitan expertos en diferentes áreas como peritos, contadores, antropólogos, genetistas, criminólogos, criminalistas. Este proceso de selección se debe de hacer de una forma transparente "que no sean designados por dedazo o por compadrazgo, sino que sea a través de un sistema transparente, donde la gente capacitada se proponga, se reúnan currículums, pero que todo esto se haga a la luz pública de la sociedad, de las organizaciones, pero sobre todo de las familias".

Esta es la petición a Ruiz Contreras, y por ende a las autoridades potosinas de procuración de justicia, que la elección del fiscal y el equipo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios sea un proceso transparente, "que no sea un quitar y poner, porque si no no va a servir. Además que dentro de esta estructura haya un organismo fiscalizador que revise que cada peso etiquetado dentro de recurso para esta fiscalía sea usado correctamente para encontrar justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias.

"Se necesita que las autoridades trabajen de la mano con la ciencia para combatir el fenómeno delictivo, además de cambiar esa mentalidad de los funcionarios que ocupan los puestos, soltar la cadena de corrupción, dejar de lado el pensamiento individual de que ser político es para enriquecerse con sus allegados, en tres o seis años. Porque los feminicidios son crímenes que nos vulneran a todos como sociedad".